Kore Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Özeti: Kore Savaşı Ne Zaman Başladı, Ne Kadar Sürdü? htrh

Kore Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Özeti: Kore Savaşı Ne Zaman Başladı, Ne Kadar Sürdü? htrh

721 Türk askerinin şehit olduğu Kore Savaşı nedenleri arasında; bölgedeki siyasi kutuplaşma, uluslararası çıkar çatışmaları ve komünizm ile kapitalizm arasındaki güç mücadelesi yer alıyordu. Kore Savaşı’nın sonunda belirgin bir galip çıkmamıştır fakat, sonuçları itibarıyla dünya siyaseti uzun bir süre çatışmanın etkisinde kaldı. İşte, Barışla değil ateşkesle biten bir savaş olarak hafızalara kazınan Kore Savaşı kore savaşı özeti…

20.yüzyılın en kritik çatışmalarından biri olarak tarihe geçen Kore Savaşı, 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye ani saldırısı sonucunda başlamıştır. Kore Savaşı, yalnızca Kore Yarımadası üzerinde değil, aynı zamanda dünya genelinde derin etkiler bırakarak küresel ölçekte yeni bir dönemin başlangıcını simgelemiştir. Bu çatışma, uluslararası ilişkilerdeki dengeleri köklü bir şekilde değiştirmiş ve küresel politikalarda önemli bir dönüşüm yaratmıştır. Yaklaşık olarak üç yıl süren Kore Savaşı, 27 Temmuz 1953'te imzalanan ateşkes antlaşmasıyla sona ererken kalıcı bir barış hiçbir zaman sağlanamamıştır. Büyük güçlerin bölgedeki etki alanlarını genişletme arzuları ve ideolojik farklılıklar, Kore Savaşı'nın çıkmasında en belirleyici faktörlerdir. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kuvvetlerine destek olmak amacıyla asker gönderdiği Kore Savaşı’nda 721 Türk askeri şehit düşmüştür. Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılması, NATO üyeliği sürecinde kritik bir dönüm noktası oluşturmuştur. İşte, Kore Savaşı tarihi ve sonuçları…

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KORE SAVAŞI NE ZAMAN BAŞLADI VE NE KADAR SÜRDÜ? Kore Savaşı, 25 Haziran 1950 tarihinde, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye düzenlediği ani saldırının sonucunda başlamıştır. Bu beklenmeyen saldırıyla birlikte, Kore Yarımadası’ndaki iki farklı ideolojinin temsilcileri arasında uzun süredir birikmiş olan gerilimin fitili de ateşlenmiş oldu. Güney Kore, Birleşmiş Milletler'in (BM) çağrısı üzerine ABD, İngiltere ve Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkenin yardımlarını alırken; Kuzey Kore ise Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin desteğini kazandı. 27 Temmuz 1953 tarihinde imzalanan Panmunjom Ateşkesi ile savaş sona ermiştir. Toplamda 3 yıl, 1 ay ve 2 gün süren savaş resmi bir barış anlaşmasının yerine bir ateşkes ile sonuçlanmıştır. KORE SAVAŞI NEDENLERİ Soğuk Savaş dönemindeki ideolojik çekişmeler, ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki rekabetin temel bir parçası olarak, Kore Savaşı'nın sebeplerinden birini oluşturmuştur. II. Dünya Savaşı'nın ardından, Kore Yarımadası 38. paralel çizgisiyle ikiye ayrıldı: Kuzey Kore (Demokratik Kore Halk Cumhuriyeti) ve Güney Kore (Kore Cumhuriyeti). Bu iki ülke, tüm yarımada üzerinde egemenlik iddialarında bulunarak, aralarındaki siyasi gerilimleri savaşa dönüştürmüşlerdir. İdeolojik çatışmalar, siyasi rekabet, dış güçlerin müdahaleleri Kore Savaşı’nı kaçınılmaz kıldı.

TÜRKİYE NEDEN KORE SAVAŞINA KATILDI? Kore Savaşı’na katılan ilk ülkelerden biri olan Türkiye, 1950 yılında Birleşmiş Milletler’in çağrısı üzerine Birleşmiş Milletler Kuvvetleri bünyesinde Kore’ye asker göndermiştir. Kore’ye 4.500 kişilik bir tugay gönderen Türkiye, verdiği bu kararla birlikte hem Batı Bloğuna olan bağlılığını göstermek hem de NATO üyeliği yolunda önemli bir adım atmak istemekteydi. KORE SAVAŞINDA KAÇ TÜRK ASKERİ ŞEHİT OLDU? Türkiye’den Kore’ye gönderilen askerler, en zorlu çatışmalardan biri olan Kunuri Muharebesi başta olmak üzere pek çok cephede cesurca savaştı. Kore Savaşı’nda toplam 721 Türk askeri şehit olurken yaklaşık 2.000 asker yaralandı ve 244 asker esir düştü. KORE SAVAŞINI KİM KAZANDI? Kore Savaşı teknik açıdan incelendiğinde, askeri bakımdan sonuçsuz kalan bir çatışmadır. Savaşın sonunda, her iki taraf da 38. paralel etrafında, önceki sınırlarına yakın bir noktada durarak Panmunjom Ateşkesi'ni kabul etti. Bu gelişme, savaşı adeta "dondurulmuş" bir duruma getirdi. Güney Kore ise uluslararası desteğin etkisi ile bağımsızlığı sürdürürken Kuzey Kore ise, rejimini koruyarak varlığını sürdürmüştür.

KORE SAVAŞI SONUÇLARI Kore Yarımadası kalıcı olarak ikiye bölündü.

Bu savaş, ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki küresel egemenlik yarışını daha da şiddetlendirdi.

Birleşmiş Milletler’in askeri gücü ilk kez aktif olarak kullanıldı.

Türkiye, savaşa katılarak NATO’ya üyeliğini hızlandırdı.

Savaşta yaklaşık 2.5 milyon sivil hayatını kaybetti ya da yaralandı. KORE SAVAŞI ÖZETİ 1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırmasıyla başlayan Kore Savaşı, 1953'te imzalanan bir ateşkes antlaşması ile son bulmuştur. Bu savaş; siyasi, askeri ve ideolojik açıdan çok katmanlı bir çatışma olarak tarih kitaplarındaki yerini almıştır. Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu Birleşmiş Milletler kuvvetleri, Güney Kore’yi savunmak için harekete geçerken Dünya, Soğuk Savaş'ın en sıcak cephelerinden birine tanıklık etmiştir.

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