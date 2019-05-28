30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Küresel pazarlara güçlendirme teknolojileri sunan Kordsa, lastik güçlendirme iş kolunda 2016 yılında Endonezya ve Türkiye fabrikalarında yedişer bin ton ek polyester iplik kapasitesi sağlayacak bir yatırım kararı almıştı. Kordsa, 100 milyon liralık yatırım ile İzmit fabrikasındaki ek polyester iplik hattını devreye aldı. Bu yeni hat ile tesisin üstün teknolojisi sayesinde standart HMLS polyester ipliğine ilave olarak çok yüksek mukavemetli ve daha iyi boyutsal kararlılığa sahip yeni nesil polyester iplik ürünleri üretilebilecek.
Kordsa´nın inovasyon gücünün Sabancı Topluluğu için ilham kaynağı olduğunu söyleyen Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper, "1973 yılında yola çıktığımızda hayallerimiz, hedeflerimiz büyüktü. Bugün geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojiler, açık inovasyon anlayışımız ile İzmit´teki kord bezi üreticisinden dünyaya teknoloji ihraç eden, uzaya gözünü dikmiş global bir şirket konumuna geldik. Yaptığımız bu yatırımlar ve güçlendirme alanlarımızın lastikten güçlendirmeden kompozit teknolojilerine genişlemesi ile bugün Türkiye ekonomisinin itici gücü olma arzusu ile yatırımlarımıza ve üretmeye devam ediyoruz. Her geçen gün daha çok alanı güçlendirerek, daha güçlü bir gelecek inşa ediyoruz" dedi.
Kordsa CEO´su Ali Çalışkan Kordsa´nın faaliyet gösterdiği üç iş kolunda gerçekleştirdiği stratejik yatırımlarla ikinci bir Kordsa yaratma hedefine adım adım ilerlediğini vurguladı ve şöyle devam etti, "Dünyada her üç otomobil lastiğinden birini, her üç uçak lastiğinden ikisini güçlendirirken, son dönem yaptığımız yatırımlarla, yaşamın her alanına dokunur hale geldik. Bugün Kordsa teknolojilerimizle uçakların lastiğini, kanadını motorunu, gövdesini, içini hatta üzerinde indiği pistleri güçlendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımımızla naylon iplikteki liderliğimizi polyester iplikte de yakalayarak, dünyanın en büyük polyester iplik üreticileri arasındaki yerimizi pekiştirdik. Açık inovasyon anlayışı ile müşterilerimize değer yaratan ve sektöre yön veren yeniliklerle global liderliğimizi koruyoruz."
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