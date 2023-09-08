Kordsa 50’nci yaşını kutladı

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Lastik, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri pazarlarında faaliyet gösteren Kordsa, 1973 yılında başladığı güçlendirme yolculuğunda yarım asrı geride bıraktı.

Bugün Türkiye, Brezilya, Endonezya, Tayland, ABD, Almanya ve İtalya olmak üzere 7 ülkede toplam 13 üretim tesisi ile faaliyet gösteren ve 4 kıtada 4 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan Sabancı Holding şirketlerinden Kordsa’nın 50’nci kuruluş yıl dönümü Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ve Sabancı Topluluğu üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Kordsa’nın farklı coğrafyalarından çalışanlarının ve iş ortaklarının katıldığı organizasyonda, şirketin 50 yıllık başarı öyküsü katılımcılarla paylaşıldı.

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"KORDSA FARKLI COĞRAFYALARDA GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEK"

Etkinlikte konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Küreselleşme nasıl sadece ticari ilişkilerle açıklanamazsa, ‘küresel olmak’ da sadece yurt dışına satış yapmaktan ibaret değildir. Tüm saat farklarına, tüm kültürel farklılıklara rağmen, bir takımı bir amaç doğrultusunda ayakta tutmaktır. Tüm zorluklara rağmen, hep birlikte aynı hedefe yürümektir. Kordsa, işte bunu başardığı için global bir şirkettir" dedi.

Kalıcı başarının bireysellikten çok ekip çalışmasıyla mümkün olduğunun altını çizen Sabancı, "Henüz ilk dönemlerimizde dahi, arkadaşlarımızı yurt dışındaki önemli üniversitelere göndermenin yollarını bulduk. Arkadaşlarımız, aynı anlayışı, bugün Sabancı Üniversitesi ile devam ettiriyor. Bugüne kadar 100’e yakın Kordsa çalışanı, Sabancı Üniversitesi’nin gelişim programlarından mezun oldu. Bu sayıyı da sürekli artırıyoruz. 2016 yılında açtığımız ve Avrupa’nın ilk üniversite-sanayi iş birliği olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’miz, inovasyonda öncü olma misyonumuzun da sembollerinden biri oldu. Bugün toplam 100’ün üzerinde fakülte üyesi, ziyaretçi araştırmacı, doktora ve yüksek lisans öğrencisi bu merkezimizde geleceğin ileri malzeme teknolojilerini araştırıyor. Dünyanın, insanlığın, ülkemizin hizmetine sunuyor" şeklinde konuştu.

Kordsa’nın dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyetlerine devam edeceğini vurgulayan Güler Sabancı, "Kordsa’nın vizyonu, global ileri malzeme teknolojileri şirketi olmaktır. Teknoloji odaklı bir vizyon ortaya koymak da aslında sürekli gelişmektir. Farklı coğrafyalarda hatta uzayda hayatı güçlendirmeye devam edecek" dedi.

"İNOVASYON MOTORU DAHA YÜKSEK DEVİRDE ÇALIŞACAK"

Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım da, şirketin 50'inci kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada,"Geleceğin malzemeleri yeni ufuklar demek. Kordsa’da ‘inovasyon motoru’ daha yüksek devirde çalışmaya devam edecek. Küresel ayak izimiz, inovasyon ve sürdürülebilirlik liderliğimiz ile müşterilerimize değer yaratmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kordsa’nın lastik, kompozit ve inşaat güçlendirme teknolojileri ile tüm dünya için teknoloji geliştirdiğinin altını çizen İbrahim Özgür Yıldırım, "2022 sonu itibarıyla 900’ün üzerinde patentimiz var. Yerdeki otomobilin lastiğinden, gökyüzündeki uçağın kanadına ve uzay araçlarının paraşütlerine kadar her yerde olduğumuz gibi, geleceği de geleceğin malzemeleri ile güçlenerek ve güçlendirerek biz yaratacağız" dedi.

'GELECEĞİN MALZEMELERİNİ' ANLATTILAR

Organizasyonun ilk bölümünde konuk konuşmacı olarak sahne alan ve inovasyon konusunda dünyanın en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen INSEAD Teknoloji Yönetimi Öğretim Görevlisi Prof. Ben. M. Bensaou, şirketlerin inovasyonu bir bütün olarak organizasyona yayması için gerekli olan düşünce ve iş yapış biçimleriyle ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Ben. M. Bensaou’nun konuşmasının ardından, alanlarında uzman isimlerin katıldığı “Geleceğin Malzemeleri” paneli düzenlendi.

Goodyear Sürdürülebilirlik ve Güçlendirme Malzemeleri Global Tedarik Direktörü Rainer Egner, Purdue Üniversitesi Malzeme ve Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Mükerrem Çakmak, Utah Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Taylor Sparks ve Future Materials Group Kurucusu ve Yönetici Direktörü Adrian Williams’ın yer aldığı panelde, malzeme teknolojilerindeki yeni trendler ve yol haritaları masaya yatırıldı.