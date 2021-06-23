"SOKAKTA KAĞIT TOPLADIM"

Kol, geçtiğimiz aylarda şöhret basamaklarını tırmanırken yaşadığı zorlukları anlatmıştı. İlk olarak 2019 yılında Aleyna Tilki ile kamera karşısına geçen oyuncu, "Çeşitli otellerde aşçı olarak çalıştım. 13 yaşımdan bu yana sürekli oyunculuk için çok çabaladım. Oyuncu olmak o kadar çok istiyordum ki bazen kazandığım para kurs için yeterli olmuyordu. Kurslara param yetmesi için şapkamı takıp, sokakta kağıt topladım. Gece kulüplerinde garsonluk yaptım. Tek amacım oyunculuk mesleğine giden bu yolda kendi emeğimle yolumu aydınlatmaktı, bu yüzden çalışmak ayıp değil" ifadelerini kullanmıştı.