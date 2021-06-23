Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Oyuncu Korcan Kol, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Yalıkavak'ta bulunan bir plajda görüntülenen Kol'un yanında sevgilisi ve arkadaşları vardı.
Son olarak 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinde rol alan 20 yaşındaki ünlü oyuncu, gün boyu sevgilisi ile birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardı. Bir ara aşka gelen çift, birbirlerini öpücüklere boğdu.
Sürekli birbirleriyle şakalaşan Korcan Kol ve arkadaşlarının eğlenceli halleri objektiflere böyle yansıdı.
"SOKAKTA KAĞIT TOPLADIM"
Kol, geçtiğimiz aylarda şöhret basamaklarını tırmanırken yaşadığı zorlukları anlatmıştı. İlk olarak 2019 yılında Aleyna Tilki ile kamera karşısına geçen oyuncu, "Çeşitli otellerde aşçı olarak çalıştım. 13 yaşımdan bu yana sürekli oyunculuk için çok çabaladım. Oyuncu olmak o kadar çok istiyordum ki bazen kazandığım para kurs için yeterli olmuyordu. Kurslara param yetmesi için şapkamı takıp, sokakta kağıt topladım. Gece kulüplerinde garsonluk yaptım. Tek amacım oyunculuk mesleğine giden bu yolda kendi emeğimle yolumu aydınlatmaktı, bu yüzden çalışmak ayıp değil" ifadelerini kullanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!