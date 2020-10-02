Koray Avcı: Haftanın en az üç günü sporumu yaparım - Magazin haberleri

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Şarkıcı Koray Avcı, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Avcı, akşam saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde spor salonun yolunu tuttu.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Koray Avcı, "Haftanın en az üç veya dört günü sporumu yaparım. Konserlerimin en yoğun olduğu zamanda bile aksatmamaya özen gösteriyorum" şeklinde konuştu.