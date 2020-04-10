Konumuza dönecek olursak;

İşin ciddiyetinin farkına varmanızı istiyorum.

Sağlığınız ve sevdikleriniz için evden çıkmayın.

Sadece evde olmanız yetmiyor. Bir süre arkadaşlarınızla görüşmelerinizi telefonla yapın.

Çalışmak zorunda olanların hijyen kurallarına uyduğuna ve fazlasıyla hassas davrandığına hiç şüphem yok. Yine de dikkat etmenizi rica ediyorum.