Köprülerin satılacağına yönelik haberlere DMM'den yalanlama

Son günlerde basında ve sosyal medya hesaplarında "15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyollar satılıyor" haberlerine yönelik Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yalanlama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) konuya ilişkin yapılan açıklamada "Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında “15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyollar satılıyor” iddiası dolaşıma sokulmuş, bu iddialar kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının parçası olmuştur" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Doğrusu; otoyol ve köprülerin 'satışı' hukuken mümkün değildir. Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir.

Bu uygulama da mevcut hükümet dönemine özgü değildir. 1994 yılında çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile otoyol ve köprüler dahil kamu varlıklarının işletme hakkı devrine yasal zemin hazırlanmış; bu görev kanunla bugün de aynı çalışmaları yürüten Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na verilmiştir.

