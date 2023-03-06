'Köprüler' sergisi 9 Mart'ta CKM'de

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Yerli ve yabancı 34 suluboya sanatçısının eserlerinin yer aldığı adlı Watercoloristanbul 2’nci Uluslararası Suluboya Resim Sergisi "Köprüler", 9 Mart 2023, Perşembe günü Caddebostan Kültür Merkezi'nde açılıyor. Sanatçılarca seçilen eserlerin (mavi etiketli) satışından elde edilecek gelirlerin, depremzedelere ulaştırılmak üzere AHBAP Derneği’ne bağışlanacağı “Köprüler” sergisi, sanatın gücünü dayanışmanın önemiyle birleştirecek.

Besnik Xhemaili

Suluboya ressamı Ahmet Öğreten tarafından düzenlenen Watercoloristanbul 2’nci Uluslararası Suluboya Resim Sergisi “Köprüler”de; Prafull Sawant, Besnik Xhemaili, Igor Mosiychuk gibi dünya çapında tanınmış sanatçıların yanı sıra Antonia Mosiychuk, Tatiana Koparan, Vera Andrukhova, Tatiana Plekhanova, Beatriz Larrea Jaspe, Liliya Gliumova, O.Mi Corazon ve Nataliya İşiten gibi yabancı ressamların eserleri de yer alıyor.

Igor Mosiychuk

“Köprüler” sergisinin karşı olmalar, karşıt fikirler ve zıtlık kavramlarından ortaya çıktığını vurgulayan Öğretenşöyle devam ediyor: “Karşıtlık ve zıtlık kavramları doğanın ve doğal olarak insanın yapısı içerisindedir. Oysa renklerde olduğu gibi zıtlıkların kontrast ve tamamlayıcı özelliği vardır. Önemli olan karşıtlıklarımızdan varoluşsal ahengi oluşturmaktır. Görevimiz sanatı küresel olarak yaymak ve kültürlerarası bir köprü kurmak olmalıdır. ‘Köprüler’ sergisi de yerli ve yabancı sanatçılardan oluşan bir seçki ile farklı kültürlerin bakış açısıyla yorumlanmış eserler karşıtlıklarla beraber var oluş kavramına odaklanıyor.”

9-15 Mart tarihleri arasında CKM’de haftanın her günü 10:00-22:00 saatleri arasında gezilebilecek yerli ve yabancı 34 sanatçının eserlerinin yer aldığı “Köprüler” sergisinde ayrıca 9,11,12 ve 14 Mart tarihlerinde Ahmet Öğreten, Hakan Yıldız, Levent Erkök ve Tatiana Koparan’ın yapacağı canlı çalışmaları ücretsiz olarak izlenebilecek.

Köprüler Sergisi Suluboya Performansları

9 Mart Perşembe saat: 15:00 – Ahmet ÖĞRETEN

11 Mart Cumartesi saat: 13:00 – Hakan YILDIZ

12 Mart Pazar saat: 13:00 – Levent ERKÖK

14 Mart Salı saat: 12:00 – Tatiana KOPARAN

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