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        Haberler Gündem KÖPRÜ VE OTOYOLLARA ZAM | 2023 köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu ve yüzde kaç zam geldi? - Son dakika haberi

        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi! İşte güncel fiyatlar

        Otoyol ve köprü ücretlerine bu gece yarısından itibaren zam yapıldığı duyuruldu. Karayolları Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklamalar yaparak güncel fiyatları paylaştı. Yapılan açıklamada, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir." ifadeleri kullanıldı. İşte 2023 köprü ve otoyol geçiş ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 01:05 Güncelleme: 25.10.2023 - 01:05
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        • 1

          Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 25 Ekim Çarşamba gününden itibaren otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Duyuru sonrasında köprü ve otoyol geçişlerinde güncel ücretler merak konusu oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü zam sonrası 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Osmangazi köprülerinin yeni geçiş ücretini paylaştı. İşte 2023 Ekim zammı ile yeni köprü ve otoyol geçiş ücretleri...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM!

          Karayolları Genel Müdürlüğü, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" açıklamasıyla ücretlere zam geldiğini duyurdu.

        • 3

          KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

          8,50 TL olan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için yüzde 76,5 zam ile 15 TL'ye yükseltildi.

        • 4

          SON OLARAK KDV ZAMMI YAPILMIŞTI

          Son olarak temmuz ayında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmasıyla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8,25 TL’den 8,50 TL’ye yükseltilmişti.

        • 5

          ÇANAKKALE VE OSMANGAZİ KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

          Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti yüzde 52,5 zam ile 190 TL'den 290 TL'ye, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti yüzde 47,5 zam ile 200 TL'den 295 TL'ye yükseltildi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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