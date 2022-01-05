Kopenhag'daki cinayetin zanlısı Konya’da aranıyor

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Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, olay 29 Aralık 2021 tarihinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag’ın banliyölerinden Brondby’de meydana geldi. Konyalı 22 yaşındaki Serdal Baş, iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Danimarka polisi, saldırıyla ilgisi olduğu gerekçesiyle gözaltına aldığı 1 kişiyi, ifadesinin ardından serbest bıraktı.

Serdal Baş ve nişanlısı

ZANLI KONYA’DA ARANIYOR

Kopenhag polisi, saldırıda öldürülen Türk genci Serdal Baş'ın katil zanlısı olarak aradığı 25 yaşındaki Kenny V. Jensen ve Serdal Baş gibi Konyalı olan 20 yaşındaki Ali Y.'nin fotoğraflarını paylaştı. Zanlılardan Ali Y.'nin Konya’da görüldüğü ihbarı üzerine Konya polisi harekete geçti. Ali Y. kentte aranmaya başlandı.

Zanlı Ali Yıldırım

Öte yandan öldürülen Serdal Baş’ın 1 yıldır nişanlı olduğu ve bu yıl düğün yapmayı planladığı öğrenildi.



