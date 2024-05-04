Köpeği ezdi, yoluna devam etti

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir sürücü, otomobiliyle yolda yatan köpeğin üzerinden geçti. İnip otomobilini kontrol eden sürücü, aracının altından çıkmaya çalışan yaralı köpeğe aldırış etmeden uzaklaşırken, o anlar kameralara yansıdı.

Fotoğraf: DHA Olay, 30 Nisan günü saat 12.10'da Yalı Mahallesinde meydana geldi. Otomobiliyle mahalle arasında giden ve ismi öğrenilemeyen sürücü, yolda yatan köpeğin üzerinden geçti.

REKLAM Fotoğraf: DHA Otomobilini durduran sürücü, inerek aracını kontrol etti. Otomobilin altından yaralı halde çıkmaya çalışan köpeği gören sürücü, daha sonra tekrar aracına binerek uzaklaştı. Sürücünün köpeğe çarpması, sonrasında ise yaralanan köpeği yolun ortasında bırakıp gittiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.