Konyaspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İlk 6 haftada beklentilerin oldukça uzağında kalan siyah-beyazlılar, Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor
STAT: Konya BŞB
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 19.00
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KONYASPOR: Bernardoni, Ahmet, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Oğulcan, Marlos, Oliveira
TEKNİK DİREKTÖR: Aleksandar Stanojevic
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Bakhtiyor, Rashica, Muleka, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor.
Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 10 puanla 6. sırada girdi.
Ligde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Konyaspor ise 9 puanla 9. basamakta yer alıyor.
45. RANDEVU
Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 45. kez karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 44 maçın 24'nü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.