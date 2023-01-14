Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Arabam.com Konyaspor'a konuk oluyor.
STAT: Konya BŞB
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
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KONYASPOR: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf
BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk Tosun
Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor.
Ligde yaptığı 17 mücadelenin 6'sını kazanan, 9'unda berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan Konyaspor ise haftaya 27 puanla 7. basamakta girdi.
DEPLASMANDA 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de rakiplerine konuk olduğu son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligdeki son deplasman galibiyetini 9. haftada Giresunspor karşısında alan Beşiktaş, dış sahada çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Bu karşılaşmalarda Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a yenilen siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile de berabere kaldı.
Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Konyaspor'a üstünlük kurarak dış sahada 8 Ekim 2022'den bu yana süren galibiyet özlemine son vermek istiyor. Siyah-beyazlılar ayrıca ligdeki galibiyet serisini de 3 maça çıkarmayı hedefliyor.
GHEZZAL SAKAT, SALİH CEZALI
Beşiktaş'ta 2 futbolcu, Arabam.com Konyaspor karşısında yok. Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sarı kart cezalısı Salih Uçan, zorlu mücadelede forma giymiyor.
43. RANDEVU
Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 43. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan 42 maçın 23'ünü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 13 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Konyaspor, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 2 lig müsabakasından galibiyetle ayrılmayı başardı.