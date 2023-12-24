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        Konyaspor: 2 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU

        Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u Sokol Cikalleshi'nin penaltıdan kaydettiği iki gol ile mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.12.2023 - 15:41 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:50
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        Konyaspor 2 attı 3 aldı
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        Konyaspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi.

        Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

        50. dakika oynanırken Bahattin Şimşek beyaz noktayı gösterdi ve Konyaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Sokol Cikalleshi hata yapmadı ve skoru 1-0'a getirdi.

        Dakikalar 63'ü gösterdiğinde Konyaspor bir penaltı daha kazandı. Bir kez daha vuruş yapmak için topun başına geçen Cikalleshi farkı 2'ye çıkardı ve bu gol aynı zamanda maçın da sonucu oldu.

        Konyaspor bu galibiyet ile puanını 18'e yükseltti. Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

        MAÇIN DAKİKALARI

        7. dakikada Cardoso'nun uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Thiam'ın sert şutunda, kaleci Bernardoni gole izin vermedi.

        45+2. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası önünden ortasında Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

        50. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bernardoni'nin uzun pasına hareketlenen Moreno, ceza sahası içinde Bilal Beyazıt'ın müdahalesinde yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Cikalleshi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

        62. dakikada yeşil-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Bahoken'in Uğurcan Yazğılı'ya müdahalesinde hakem Bahattin Şimşek, yeniden beyaz noktayı işaret etti. Penaltı atışını kullanan Cikalleshi, topu ağlara gönderdi: 2-0.

        75. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında Bahoken'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, VAR incelemesinde, pozisyon öncesinde Kartal Kayra Yılmaz'ın Cicaldau'ya yaptığı faul gerekçesiyle golü iptal etti.

        89. dakikada ceza sahasına hareketlenen Mane'nin vuruşunda direkten dönen topu önünde bulan Bahoken'in şutunda kaleci Bernardoni, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

        Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Kamil Çetin

        TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı (Dk. 90 Rak), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Prip (Dk. 87 Cebrail Karayel), Cicaldau (Dk. 81 Nzonzi), Moreno (Dk. 87 Yasir Subaşı), Cikalleshi (Dk. 81 Oliveira)

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 84 Mehmet Eray Özbek), Ramazan Civelek (Dk. 71 Mane), Cardoso, Karimi, Morte (Dk. 58 Bahoken), Thiam

        Goller: Dk. 50 ve Dk. 62 Cikalleshi (Penaltılardan) (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 40 Karimi, Dk. 47 Bilal Beyazıt, Dk. 75 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 90+6 Gökhan Sazdağı (Mondihome Kayserispor), Dk. 77 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)

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