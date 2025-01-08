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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Konya-Karaman hızlı tren hattı 3’üncü yılını kutluyor - İş-Yaşam Haberleri

        Konya-Karaman hızlı tren hattı 3’üncü yılını kutluyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın 3 yıldır hizmette olduğunu anımsattı. Hattın açıldığı günden bu yana 3 milyon 783 bin yolcuya hizmet verildiğini bildiren Bakan Uraloğlu, hat üzerinde 1 milyon 457 bin ton yükün taşındığını kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 10:15 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:39
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı’nın açılışının 3’üncü yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

        Bakan Uraloğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı’nın 8 Ocak 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile hizmete açıldığını ve 3 yıldır hizmette olduğunu anımsatarak, “Açıldığı günden bu yana 3 milyon 783 bin yolcuya hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti verdik. Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kuran hattımız ile vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık sunduk” dedi.

        KARAMAN-KONYA ARASI SEYAHAT SÜRESİ 40 DAKİKAYA İNDİ

        Söz konusu hattın sunduğu zaman tasarrufuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Karaman-Konya arasında seyahat süresini 40 dakikaya, Ankara-Karaman arasında 2 saat 40 dakika, İstanbul-Karaman arasında ise seyahat süresini 6 saate indirdik” ifadelerini kullandı.

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        Karamanlıların hızlı tren ile büyükşehirlere kolayca ulaşım sağladığını ifade eden Uraloğlu, Ankara-Konya-Karaman Hattı’nda 7 İstanbul-Konya-Karaman Hattı’nda ise 15 istasyon bulunduğunu belirtti.

        ANKARA-KARAMAN HATTINDA 2 MİLYON 214 BİN, İSTANBUL-KARAMAN HATTINDA 1 MİLYON 569 BİN YOLCU

        Bakan Uraloğlu, hat istatistiklerine ilişkin bilgiler vererek, Ankara-Karaman arasında karşılıklı 4, İstanbul-Karaman arasında ise karşılıklı 2 sefer düzenlendiğini belirtti. Hatların ilk etaplarına da değinen Uraloğlu, “Ankara-Konya YHT Hattı’nı 2011’de, İstanbul-Konya YHT Hattı’nı 2014’te, 2022’de Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı’nın tamamlayarak, Ankara-Karaman ve İstanbul-Karaman Hatlarını hizmete açtık. Bugüne kadar Ankara-Karaman Hattında 2 milyon 214 bin, İstanbul-Karaman hattında 1 milyon 569 bin yolcu seyahat etti” dedi.

        KONYA KARAMAN HIZLI TREN HATTINDA 1 MİLYON 457 BİN TON YÜK TAŞINDI

        Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı’nın yalnızca yolcu taşımacılığında değil aynı zamanda yük taşımacılığında da stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Hattımız Konya ve Karaman sanayi bölgelerini, limanlara ve lojistik merkezlere bağlayarak ihracat ve ticaret hacminin artırılmasına katkı sağlıyor. Konya-Karaman hattında hızlı ve güvenilir yük taşımacılığıyla lojistik sektöründe yeni bir dönem başlatarak Türkiye’nin demir yolu taşımacılığındaki vizyonuna önemli bir katkı sağladık. Konya-Karaman Hattı’nda hızlı trenlerin işletilmediği zaman aralığında yapılan yük taşımacılığında bugüne kadar 3 bin 200 trenle 1 milyon 457 bin ton yük taşındı” ifadelerini kullandı.

        KARAMAN-ULUKIŞLA-MERSİN-ADANA-GAZİANTEP HATTIYLA KESİNTİSİZ ULAŞIM

        2053 hedefleri doğrultusunda demiryolu hat uzunluğunu 28 bin 600 kilometreye çıkarmayı planladıklarını ifade eden Uraloğlu, “Karaman’dan güney illerimize doğru genişlettiğimiz ağ, Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana-Gaziantep Hattıyla kesintisiz ulaşımı mümkün kılacak.” şeklinde konuştu.

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