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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da trafikte dehşet: Tartıştı, takip etti, öldürdü! - Son dakika haberler

        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!

        Konya'da, 20 yaşındaki Mustafa K., trafikte tartışıp takip ettiği 31 yaşındaki Fevzi Bildirici'yi kalbinden bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bildirici kurtarılamazken, Mustafa K., polis merkezine giderek teslim oldu. İşte katil zanlısının ifadesi...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:11 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:32
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        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
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        Konya'da kan donduran olay, dün saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi'nde meydana geldi.

        YOĞUN TRAFİKTE TARTIŞTILAR

        DHA'da yer alan habere göre sürücüler Fevzi Bildirici (31) ile Mustafa K. (20), otogar civarında yoğun trafikte tartıştı.

        EVİNE KADAR TAKİP EDİP YANINA GİTTİ

        Tartışmanın ardından ayrılan Fevzi Bildirici, Kaletaş Caddesi'ndeki stadın yanına geldiğinde aracını park edip, evine gitmek için yürürken, yanına kendisini takip eden Mustafa K. geldi.

        KALBİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

        İkili arasında yeniden çıkan tartışmada Mustafa K., Bildirici'yi göğsünden bıçakla yaralayıp, aracıyla kaçtı. Bildirici de kanlar içinde yere yığıldı.

        HAYATINA KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Bildirici, yaklaşık 2 saat sonra doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan Mustafa K. de polis merkezine giderek teslim oldu.

        KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Konya'da trafikte tartışma sonrası oto fren ustası Fevzi Bildirici'yi bıçaklayarak öldüren Mustafa K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        ARACIYLA ÖNÜNÜ KESTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

        Mustafa K.'nin ifadesinde, ''Otogar civarında, yol vermeme nedeniyle, birbirimize araç içerisinden el kol hareketleri yaparak tartıştık. Daha sonra ben yoluma devam ettim. Stadyum oraya geldiğimde, aracıyla önümü kesti. Araçlardan inip kavga ettik. Olay nedeniyle çok pişmanım" dediği öğrenildi.

        Bekar olan Fevzi Bildirici, öğle namazının ardından Yaylapınar Mahallesi Uhut Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        #Konya
        #Son dakika haberler
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