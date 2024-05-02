REKLAM advertisement1

Konya'da kan donduran olay, dün saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi'nde meydana geldi.

YOĞUN TRAFİKTE TARTIŞTILAR DHA'da yer alan habere göre sürücüler Fevzi Bildirici (31) ile Mustafa K. (20), otogar civarında yoğun trafikte tartıştı.

EVİNE KADAR TAKİP EDİP YANINA GİTTİ Tartışmanın ardından ayrılan Fevzi Bildirici, Kaletaş Caddesi'ndeki stadın yanına geldiğinde aracını park edip, evine gitmek için yürürken, yanına kendisini takip eden Mustafa K. geldi.

KALBİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI İkili arasında yeniden çıkan tartışmada Mustafa K., Bildirici'yi göğsünden bıçakla yaralayıp, aracıyla kaçtı. Bildirici de kanlar içinde yere yığıldı.

HAYATINA KAYBETTİ Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Bildirici, yaklaşık 2 saat sonra doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan Mustafa K. de polis merkezine giderek teslim oldu.

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Konya'da trafikte tartışma sonrası oto fren ustası Fevzi Bildirici'yi bıçaklayarak öldüren Mustafa K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ARACIYLA ÖNÜNÜ KESTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ Mustafa K.'nin ifadesinde, ''Otogar civarında, yol vermeme nedeniyle, birbirimize araç içerisinden el kol hareketleri yaparak tartıştık. Daha sonra ben yoluma devam ettim. Stadyum oraya geldiğimde, aracıyla önümü kesti. Araçlardan inip kavga ettik. Olay nedeniyle çok pişmanım" dediği öğrenildi. Bekar olan Fevzi Bildirici, öğle namazının ardından Yaylapınar Mahallesi Uhut Mezarlığı'nda toprağa verildi.