Konya'daki cinayetin zanlısı Antalya'da yakalandı

Konya'da husumetlisini öldüren zanlı, kaçtığı Antalya'da yakalandı.

Olay, 25 Haziran günü saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mengüç Caddesi'nde meydana geldi.

Burhan Yaylacı (35), aralarında husumet bulunan Alkan Kalaycı'yı (35) bıçakladı. Kanlar içinde kalan Kalaycı, çağırılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Kalaycı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobiliyle kaçan Yaylacı, Antalya'da polis tarafından yakalandı.

Konya'ya getirilen Yaylacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.