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Konya'da husumetlisini öldüren zanlı, Antalya'da yakalandı

Konya'da aralarında husumet bulunan Alkan Kalaycı'yı bıçakla öldüren Burhan Yaylacı, kaçtığı Antalya'da yakalandı

Giriş: 27.06.2023 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'daki cinayetin zanlısı Antalya'da yakalandı
DHA

Konya'da husumetlisini öldüren zanlı, kaçtığı Antalya'da yakalandı.

Olay, 25 Haziran günü saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mengüç Caddesi'nde meydana geldi.

Alkan Kalaycı
Alkan Kalaycı

Burhan Yaylacı (35), aralarında husumet bulunan Alkan Kalaycı'yı (35) bıçakladı. Kanlar içinde kalan Kalaycı, çağırılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Burhan Yaylacı
Burhan Yaylacı

Tedaviye alınan Kalaycı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobiliyle kaçan Yaylacı, Antalya'da polis tarafından yakalandı.

Konya'ya getirilen Yaylacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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