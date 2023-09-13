Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

        Konya'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

        Konya'da 2 kamyon ile 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 1'i ağır 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 02:32 Güncelleme: 13.09.2023 - 02:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.Ö. (45) yönetimindeki kamyona, Karaman-Konya karayolu Kaşınhanı Mahallesi sapağında, sürücünün araçta bulunan akrabalarını indirmek için durduğu sırada, H.Y. idaresindeki kamyon arkadan çarptı.

        Aynı istikamette ilerleyen H.O. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil de kazaya karışarak yaklaşık 50 metre ileride durdu.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.Ö'nün kullandığı kamyonun kasasında bulunan ve çarpmanın etkisiyle yola savrulan yabancı uyruklu Hayrullah ve Semsuddin S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        1 AĞIR, 8 KİŞİ YARALANDI

        Yaralanan sürücüler ile M.A.Ö, A.Ö, Z.S.Ö, H.Ö. ve Necip S. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yabancı uyruklu Necip S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Konya
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        Şişli'de operasyon: 10 gözaltı
        Şişli'de operasyon: 10 gözaltı
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Sözcü Çelik'ten açıklamalar
        Sözcü Çelik'ten açıklamalar
        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
        Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        Habertürk Anasayfa