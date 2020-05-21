Konya'da Mevlana Müzesi ve tarihi Alaaddin Camii, yıldız pozlamak isteyen fotoğraf sanatçılarına ev sahipliği yaptı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya'da fotoğraf sanatçıları, koranavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi. Fotoğrafçılar, yetkililerden izin alarak gece karanlığında Mevlana Müzesi ve tarihi Alaaddin Camiinden gökyüzünü görüntüledi. Uzun pozlama tekniğiyle görüntülen yıldızlar, gökyüzünün yanı sıra tarihi mekânlarla bütünleşik büyüleyici görüntüler oluşturdu.