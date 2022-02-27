Umuma açık tuvalette ölü bulundu

AA

Edinilen bilgiye göre, Sahibiata Mahallesi Bulgurtekke Sokak'ta görevliler, umumi tuvalete giren bir kişinin uzun süre çıkmaması üzerine kapıyı çaldı. Cevap alamayan görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Kenan Tosun (27) olduğu tespit edilen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. AA'nın haberine göre; Tosun'un cesedi, inceleme sonrası Konya Şehir Hastanesine morguna kaldırıldı.