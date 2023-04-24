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Konya'da tatil dönüşü bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı

Tatile gittikleri Antalya'dan döndükleri sırada tartışan 3 arkadaş, Konya'nın Seydişehir ilçesinde birbirlerine sopa ve bıçakla saldırdı. Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Giriş: 24.04.2023 - 00:42 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da tatil dönüşü bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı
Tatil dönüşü bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı
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AA

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki kavgada 3 kişi yaralandı. Tatile gittikleri Antalya'dan Konya'ya dönüş yolunda Muhammed Hasan T. (18), Yusuf Can K. (20) ve Mustafa T. (19) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Taraflar Seydişehir-Antalya karayolu Marangozlar kavşağında durdurarak kavgaya devam etti. AA'nın haberine göre kavgada Muhammed Hasan T. sopa ile Yusuf Can K. ve Mustafa T. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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