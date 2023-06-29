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Konya'da su kanalında 2 kişi boğuldu

Konya'nın Halkapınar ilçesinde su kanalında 2 kişi hayatını kaybetti

Giriş: 29.06.2023 - 22:15 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da su kanalında 2 kişi boğuldu
Konya'da su kanalında 2 kişi boğuldu
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AA

Alınan bilgiye göre, İvriz Mahallesi'nde Omar Hacdavut (23), hidroelektrik santraline giden su kanalına düştü. Hacdavut'u kurtarmak için Hasan Hacdavut (22) ve Süleyman Hacdavut (20) da kanala girdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çabasıyla kurtarılan Hasan Hacdavut, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi dalgıçlarının çıkardığı Omar ve Süleyman Hacdavut'un cansız bedenleri, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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