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Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğini rahatlatacak yeni caddenin çalışmalarını sürdürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 3.5 kilometre uzunluğundaki Alparslan Türkeş Caddesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Yıl içinde tamamlanması planlanan projeye ilişkin Başkan Uğur İbrahim Altay, "Çalışmalar tamamlanınca vatandaşlarımız şehrin en güzel caddelerinden birine daha kavuşmuş olacak" dedi

Giriş: 05.01.2023 - 16:28 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da şehir trafiğini rahatlatacak yeni cadde çalışması
AA

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, 3.5 kilometre uzunluğundaki Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki çalışmaları sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, şehir trafiğini rahatlatmak için alternatif güzergahlar oluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

İsmail Ketenci, Celaleddin Karatay, Abdülhamid Han caddelerinden sonra Alparslan Türkeş Caddesi'ni kente kazandırmak için çalıştıklarını aktaran Altay, şunları söyledi:

"Gazze Caddesi ile Karaman Caddesi arasına 3.5 kilometrelik yeni bir aks kazandırmış oluyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar tamamlanınca vatandaşlarımız şehrin en güzel caddelerinden birine daha kavuşmuş olacak."

Kamulaştırma ve altyapı yatırımlarıyla 93 milyon 500 bin liraya mal olacak Alparslan Türkeş Caddesi'nin bu yıl tamamlanacağı bildirildi.

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