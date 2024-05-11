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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da minibüsteki kardeşlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Konya'da minibüsteki kardeşlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Konya'da minibüste seyir halindeyken kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerce silahlı saldırıya uğrayan iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 03:49 Güncelleme: 11.05.2024 - 03:50
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        Minibüsteki kardeşlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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        Konya'da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda seyir halindeki minibüste bulunan kardeşlerden Remzi Özgün öldü, Ali Özgün yaralandı.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Taştepe Sokak'ta meydana geldi. Ali Özgün yönetimindeki minibüs seyir halindeyken kimliği belirlenmeyen kişi veya kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

        KARDEŞLER, KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

        DHA'nın haberine göre; saldırıda Ali Özgün boynundan, kardeşi Remzi Özgün de sırtından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kardeş de, çevredekilerin yardımıyla yakındaki Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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        Tedaviye alınan yaralılardan Remzi Özgün, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi, Ali Özgün'ün ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

        ŞÜPHELİ VEYA ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Saldırı haberini alan Özgün kardeşlerin yakınları hastaneye akın etti. Bunun üzerine hastane önünde çevik kuvvet polisi tarafından önlem alındı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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