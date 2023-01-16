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Konya'da köpeğin kürekle öldürülmesi olayında sıcak gelişme!

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeği kürekle vurarak öldüren sağlık teknisyeni 27 yaşındaki Murat Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren 28 yaşındaki Sefa Çakmak'ın tahliyesine Meram Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan itiraz reddedildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 Ocak'ta tahliyelere yaptığı itiraz da kabul edilmemişti

Giriş: 16.01.2023 - 13:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Konya'da köpeğin kürekle öldürülmesi olayında sıcak gelişme!
DHA

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, sağlık teknisyeni Murat Bacak'ın (27) köpeği kürekle vurarak öldürdüğü ve Sefa Çakmak'ın (28) hayvanı sürükleyerek götürdüğü anlara ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı.

İKİSİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

DHA'da yer alan habere göre 16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Bacak ve Sefa Çakmak, sevk edildiği adliyede 'ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

6'ŞAR YIL İSTENDİ, TAHLİYE OLDULAR

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle 6'şar yıla kadar hapisleri istenen Murat Bacak ve Sefa Çakmak, 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi´nde 2 Ocak'ta görülen duruşmada tahliye edildi.

BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETMİŞTİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliyelerin ardından karara itiraz etti. Nöbetçi üst mahkeme olan 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını reddetti.

TARIM ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN DE İTİRAZINA RED

Bu süreçte Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de 2 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti. Bu kez de nöbetçi olan 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı reddetti.

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