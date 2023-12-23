Konya'da 5 üniversite öğrencisi gıdadan zehirlendi
Konya Beyşehir'de farklı yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören 5 öğrenci, bir lokantada yedikleri yemekten zehirlendi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 5 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.
AA'nın haberine göre; Beyşehir'de farklı yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören 5 öğrenci, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki bir lokantada tavuk tantuni yedi.
Yemeğin ardından kaldıkları devlet yurduna dönen öğrenciler, bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine yurda 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Öğrenciler ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.