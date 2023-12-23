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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da 5 üniversite öğrencisi gıdadan zehirlendi

        Konya'da 5 üniversite öğrencisi gıdadan zehirlendi

        Konya Beyşehir'de farklı yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören 5 öğrenci, bir lokantada yedikleri yemekten zehirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 00:46 Güncelleme: 23.12.2023 - 00:48
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        Konya'da 5 üniversite öğrencisi gıdadan zehirlendi
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 5 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

        AA'nın haberine göre; Beyşehir'de farklı yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören 5 öğrenci, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki bir lokantada tavuk tantuni yedi.

        Yemeğin ardından kaldıkları devlet yurduna dönen öğrenciler, bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine yurda 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

        Öğrenciler ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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