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        Haberler Gündem Güncel Konya'da "3. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" | Son dakika haberleri

        Konya'da "3. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" başladı

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi bedesten çarşısında düzenlenen alışveriş günleri başladı. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, geleneksel hale gelen alışveriş günlerinin Konya ticareti için önemli olduğunu söyledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da "Bedesten Alışveriş Günleri ile hem Bedesten'in ticari hareketliliğini artırmayı hem de alışveriş yapan insanlarımıza bir katkı sağlamayı arzu ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 18:15 Güncelleme: 16.08.2024 - 18:15
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        • 1

          Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi bedesten çarşısında düzenlenen alışveriş günleri başladı. Kapu Camii'nde kılınan cuma namazının ardından Bedesten içerisinde Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası Konya İl Müftüsü Ali Öge'nin yaptığı dua ve kesilen kurdeleyle "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" resmen başlamış oldu.

        • 2

          Açılışta konuşan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, geleneksel hale gelen alışveriş günlerinin Konya ticareti için önemli olduğunu söyledi.

        • 3

          Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da tarihi Bedesten'in Konya'nın kalbi olduğunu belirterek, "Bedesten Alışveriş Günleri ile hem Bedesten'in ticari hareketliliğini artırmayı hem de alışveriş yapan insanlarımıza bir katkı sağlamayı arzu ediyoruz" dedi.

          Konya'nın Hazreti Mevlana'nın şehri olduğunu anımsatan Altay, şunları kaydetti: "Mevlana Türbesi'ne kadar olan alanda çok ciddi bir turizm hareketi var. Gelen ziyaretçilerimiz için alışverişlerini yaparken bir taraftan da Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladığımız etkinliklerle çocuklarının ve kendilerinin güzel vakit geçireceği ortamlar oluşturduk. Biz şuna inanıyoruz; birlik ve beraberlik olmadan bir şey olmaz. Burada Esnaf Odaları Birliği'miz, dernek başkanlarımız, siyasi partilerimiz, belediye başkanlarımız, hepimiz Konya için çalışıyoruz. Konya gün geçtikçe çok daha güzelleşiyor. Özellikle ticaretin hareketlenmesi bizim en önemli önceliğimiz. Tüm Konyalılara iyi alışverişler, esnafımıza bol bereketli kazançlar diliyorum."

        • 4

          Etkinliğe AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, oda başkanları, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

        • 5

          Alışveriş Günleri kapsamında çarşı içinde temsili kıyafetler içinde esnaflar, mehteran takımı konserleri, sokak müzisyenlerinin performansları, antika ürünlerin yer aldığı stantlar ve çocuk etkinlikleri yer alacak. Program süresince ayrıca karakalem, çini, testi, cam üfleme, ebru sanatı, tezhip, deri işleme sanatı, kaligrafi gibi sanat uygulamaları da yapılacak. Esnafların da yüzde 30'a varan indirimlerle dahil olacağı "3. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" 18 Ağustos'a kadar 10.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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