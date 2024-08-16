Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da tarihi Bedesten'in Konya'nın kalbi olduğunu belirterek, "Bedesten Alışveriş Günleri ile hem Bedesten'in ticari hareketliliğini artırmayı hem de alışveriş yapan insanlarımıza bir katkı sağlamayı arzu ediyoruz" dedi.

Konya'nın Hazreti Mevlana'nın şehri olduğunu anımsatan Altay, şunları kaydetti: "Mevlana Türbesi'ne kadar olan alanda çok ciddi bir turizm hareketi var. Gelen ziyaretçilerimiz için alışverişlerini yaparken bir taraftan da Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladığımız etkinliklerle çocuklarının ve kendilerinin güzel vakit geçireceği ortamlar oluşturduk. Biz şuna inanıyoruz; birlik ve beraberlik olmadan bir şey olmaz. Burada Esnaf Odaları Birliği'miz, dernek başkanlarımız, siyasi partilerimiz, belediye başkanlarımız, hepimiz Konya için çalışıyoruz. Konya gün geçtikçe çok daha güzelleşiyor. Özellikle ticaretin hareketlenmesi bizim en önemli önceliğimiz. Tüm Konyalılara iyi alışverişler, esnafımıza bol bereketli kazançlar diliyorum."