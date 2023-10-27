Konya'da 2.5 milyon yıl öncesine ait 'sirk buzulu' bulundu

Bu bilimsel anlamda Türkiye'de var olduğu yerler ki bunun 2.5 milyon yıl ile 10-15 bin yıla kadar süreçte oluşan ve ülkemizin buzullaşmaya uğrayan bölgelerinin, özellikle dağların kuzeye bakan yamaçlarında bu tarz sirk buzullarının var olduğunu biliyoruz ama bunların çoğu eriyip ortadan kalkmıştır.