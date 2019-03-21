21 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, konutta ilk alıcı olmanın öneminden bahsederek, "Yani projelerden konutu en başta alanlar yatırımlarını katlıyor, konutta en çok ilk alıcı kazanıyor." ifadesini kullandı.
Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, şirketin, İstanbul dışında hayata geçirdiği ilk yatırımı olan DAP İzmir'de kaba inşaatın tüm hızıyla sürdüğünü, projede yer alan iki kulede kaba inşaatın sonuna yaklaşıldığını aktardı.
Projenin ayda 10 kat eklenerek yükseldiğini ve deprem güvenliği adına son derece önemli bir işe imza attıklarını kaydeden Yılmaz, herkesin İstanbul depreminden bahsettiğini ancak İzmir'in de kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına tamamen birinci derece deprem bölgesinde olduğunu bildirdi.
Yılmaz, İzmir'de de İstanbul'daki projelerinde olduğu gibi "önce güvenlik" dediklerine ve aynı ciddiyetle hareket ettiklerine değindi.
- "DAP İzmir'i erken teslim edeceğiz"
Yılmaz, DAP İzmir proje şantiyesindeki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Kaba inşaatı Ağustos 2019'da bitireceğiz. Şu an ayda 10 kat eklenerek projemiz yükseliyor. Projedeki teslim tarihini Aralık 2020 diye açıklamıştık. Ancak bir DAP geleneği olarak tarihi erkene çekiyoruz ve projeyi erken teslim etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
DAP olarak bu anlamda iş bitirme becerileri, erken teslimleri ve stratejik projeleri ile sektöre örnek olduklarına değinen Yılmaz, sadece son 2 yılda 4 bin 600'ün üzerinde ev teslim ettiklerini bildirdi.
Yılmaz, 2019'un ilk yarısında da Validebağ ve Teras Kule projelerini teslim edeceklerini, bir sonraki teslimlerin ise DAP İzmir olacağını aktardı.
Konuta yatırımın orta ve uzun vadede yüksek getiriler sağladığını belirten Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Son 10 yıla, 20 yıla baktığınızda Türkiye'de gayrimenkulün kazandırdığını hiçbir yatırım kazandıramadı. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz İstmarina'da metrekaresi 4 bin TL'den satışa çıkmıştık. Projenin son bağımsız birimlerini metrekare bedeli 14-17 bin TL aralığında verdik. Yani ilk alanlar yüzde 325 kazançlı çıktı. Teras Kule'de ise satış fiyatı 5 bin liradan başlamıştı. Halihazırda bu projedeki fiyatlar 9 bin 500 liraya yükseldi. En başta bu projeden konut alanlar, şimdi yatırımlarını ikiye katlamış durumda. Yani projelerden konutu en başta alanlar yatırımlarını katlıyor, konutta en çok ilk alıcı kazanıyor."
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