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Konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara soruşturma başlatıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konut satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar yaşandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. Adalet Bakanlığı da dün deprem ve salgın dönemlerinde ürün fiyatı ve kirada fahiş artış yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ön gören yasa için teknik çalışma başlatıldığını duyurmuştu

Giriş: 28.02.2023 - 19:38 | Güncelleme: ABONE OL
Konut satış ve kirada fahiş artışlara soruşturma! - En Son Haberler
AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların yoğun şekilde Ankara'ya geldikleri belirtilerek, bu durumu fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçıların satış ve kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde şikayetler geldiği aktarıldı.

MALİ POLİSE TALİMAT VERİLDİ

Bunun üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerindeki ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar tespit edildiği ifade edilen açıklamada, "İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince de sahada bu yönde tespitler yapıldığının öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" bilgisine yer verildi.

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