Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Merkez Bankası politika faizini 425 baz puan indirdi ve politika faizi yüzde 19.75 oldu. Haberin ardından pek çok vatandaş konut kredi faiz oranlarının son durumunu araştırmaya başladı.

Peki Merkez Bankası kararının ardından konut kredi faiz oranları düştü mü? Konut kredi faiz oranlarında son durum ne? İşte detaylar...

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ KAÇA DÜŞECEK?

Konut satışlarının geçen ay yüzde 59 oranında düşmesinin ardından sektör temsilcileri gerilemedeki en büyük neden olarak yüksek mevduat ve konut kredisi faizi gösteriliyordu. Merkez Bankası'nın yaptığı 425 baz puanlık indirim mevduat ve konut kredisi faizlerine de yansıyacak. Temmuz ayında 1.90'lı seviyelerden 1.5'a yaklaşan konut faizlerinin indirim sonrası 1.35 civarına inmesi bekleniyor.

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasının ardından bankaların da faiz oranlarını indirmesi bekleniyor. Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ise şöyle:

- Akbank 1.49

- Vakıfbank 1.49

- Ziraat Bankası 1.50

- Halkbank 1.53

- TEB 1.55

- Yapı Kredi 1.64

- Garanti BBVA 1.65

- İş Bankası 1.72