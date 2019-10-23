Konut kredisi faiz oranları 2019

23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konut kredilerinde ki faizlerin yüksek olmasına rağmen aslında ev almak için hiçte kötü bir zaman değil. Ev satmak zorlaştı, elinde nakdi birikimi olanlar için ise konut fiyatlarında ciddi anlamda indirimler ve fırsatlar oluştu. Ev alırken kredi kullanmanız gerekiyor ise, size peşinatı yüksek tutup kredi tutarını imkânlarınız dahilinde aşağı çekmenizi öneriyoruz.
|BANKALAR
|Kredi Tutarı
|Vade
|Faiz Oranı
|Garanti BBVA Konut Kredisi
|10.000 TL - 500.000 TL
|20 Yıl
|%1.2 - %1.56
|ICBC Bank Turkey Konut Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.29 - %1.32
|Yapı Kredi Konut Kredisi
|10.000 TL - 1.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.17
|Akbank Konut Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.17 - %1.21
|Alternatif Bank Konut Kredisi
|10.000 TL - 2.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.74
|Anadolubank Konut Kredisi
|10.000 TL - 1.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.79 - %1.85
|Burgan Bank Konut Kredisi
|10.000 TL - 1.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.69
|DenizBank Konut Kredisi
|10.000 TL - 1.000.000 TL
|25 Yıl
|%1.79
|Fibabanka Konut Kredisi
|10.000 TL - 1.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.49
|Halkbank Konut Kredisi
|500 TL - 2.000.000 TL
|15 Yıl
|%0.99 - %1.19
|HSBC Konut Kredisi
|2.000 TL - 500.000 TL
|10 Yıl
|%1.79
|ING Konut Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.17 - %1.19
|İş Bankası Konut Kredisi
|1.000 TL - 1.500.000 TL
|10 Yıl
|%1.17 - %1.21
|Kuveyt Türk Konut Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.11
|Odeabank Konut Kredisi
|5.000 TL - 1.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.58
|QNB Finansbank Konut Kredisi
|1.000 TL - 1.500.000 TL
|10 Yıl
|%1.28
|Şekerbank Konut Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|10 Yıl
|%1.39
|Şeker Finans Konut Kredisi
|10.000 TL - 1.900.000 TL
|30 Yıl
|%2.15
Konut satışlarındaki rekor sektördeki beklentileri artırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile başlayan ve kamu bankalarıyla devam eden faiz indirimleri sonrası eylül ayında ipotekli konut satışlarında 57 bin 811 adetle son 5 yılın rekorunun kırılması, sektörde yeni beklentileri de beraberinde getirdi.
Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konut kredisi faizlerinin düşmesiyle hareketlenen konut satışlarında artışın devam etmesini beklediklerini söyledi.
Taylan, "Temmuz sonunda başlayan bu ivme ekim ayında da devam ediyor. Konut satışlarının artmasıyla konut piyasası ve müteahhitler nefes aldı. Müteahhitler inşaat yapamıyordu, şimdi tekrar yeni yeni üretime başlıyorlar." dedi.
Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşların birkaç yıldır konut alamadığını belirten Taylan, kullanılan konut kredilerinin genelde 150 bin lirayla 400 bin lira arasında olduğunu bildirdi.
Taylan, inşaat sektörünün yaklaşık 250 iş kolunu hareketlendiren bir sektör olduğuna dikkati çekerek, inşaat malzemecisi ve emlak danışmanlığı gibi birçok sektörün de canlandığını dile getirdi.
Konut kredisi faiz oranlarının biraz daha düşmesinin konuşulduğunu vurgulayan Taylan, bugünkü oranların bile çok cazip olduğunu kaydetti.
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA REKOR
TCMB'nin 425 baz puanlık faiz indirimine gittiği temmuz ayında ipotekli konut satışları 13 bin 64 seviyesinde bulunuyordu. Faiz indiriminin ardından, kamu bankaları başta olmak üzere birçok banka ağustos başında konut faizlerini düşürdü. Faizlerdeki gerileme konut satışlarında hareketliliği de beraberinde getirdi. Bu durum, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satışlarına da yansıdı.
Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 146 bin 903'ü buldu. En yüksek artış ise ipotekli konut satışlarında oldu.
Ağustos ayında 34 bin 148 ipotekli konut satışı gerçekleşirken, eylül ayında rakam 57 bin 811'e yükseldi. Böylece, ipotekli konut satışlarında son 5 yılın rekoru kırıldı. Geçen yılın eylül ayında 11 bin 330 ipotekli konut satılmıştı. Yıllık bazda incelendiğinde geçen yılın eylül ayına göre ipotekli konut satışlarında yüzde 410,2'lik artış göze çarptı.
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