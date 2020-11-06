Bankacılık sektörünün avantajlı faiz imkanı ve uygun ödeme koşulları, konut kredilerini tarihi yüksek seviyelerine taşırken, yılın 9 aylık döneminde kredi bakiyesi yaklaşık 80 milyar liralık artışla 280 milyar liraya dayandı. Konut kredilerinin yarısından fazlası da Türkiye'nin en büyük 4 ilinde kullanıldı.
AA muhbirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre Türk bankacılık sektörünün eylül sonu itibarıyla kullandırdığı konut kredileri bakiyesi 277,3 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl sonunda 199 milyar lira seviyesinde olan konut kredi bakiyesi, 9 aylık dönemde yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi.
Konut kredilerinin yarıdan fazlası İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da kullandırıldı. İstanbul yüzde 28,7'lik pay ve 79,7 milyar liralık kredi bakiyesi ile konut kredilerinde aslan payını aldı. İstanbul'u yüzde 12,1'lik oran ve 33,6 milyar liralık kredi ile Ankara, yüzde 7,8'lik pay ve 21,6 milyar liralık kredi ile İzmir, yüzde 3,9'luk pay ve 10,7 milyar liralık kredi ile Bursa takip etti. Böylece toplam konut kredilerinin yüzde 52,2'si olan 145,6 milyar liralık kısım Türkiye'nin en büyük 4 ilinde kullandırıldı.
Konut kredi bakiyesinin en az olduğu il ise 104,5 milyon lira ile Bayburt oldu. Bu ili 147,5 milyon lira ile Ardahan, 212,6 milyon lira ile Gümüşhane, 228,2 milyon lira ile Muş ve 234,2 milyon lira ile Tunceli izledi.
KREDİ ARTIŞI EN FAZLA KİLİS'TE
Konut kredi bakiyesinin 9 aylık dönemde en fazla artış gösterdiği il yüzde 60 ile Kilis oldu. Kilis'te eylül sonu itibarıyla kullanılan konut kredileri bakiyesi 261,5 milyon lira yükseldi. Kilis, yüzde 59,5 ile Elazığ, yüzde 58,7 ile Aksaray, yüzde 56,7 ile Muş ve yüzde 55,3 ile Iğdır takip etti.
Aynı dönemde konut kredi bakiyesinde artışın en az olduğu ile yüzde 23,5 ile Çankırı oldu. Bu ili yüzde 23,8 ile Hakkari, yüzde 25,2 ile Tunceli, yüzde 27 ile Bartın ve yüzde 29,7 ile Ardahan izledi.
KONUT KREDİ BAKİYESİ 1 MİLYARI AŞAN İL SAYISI 40'A YÜKSELDİ
Konut kredi bakiyesi 1 milyar lirayı aşan il sayısı geçen yıl sonunda 31 iken, bu yılın eylül sonunda bu sayı 40'a ulaştı. Kredi bakiyesi 1-2 milyar lira arasındaki il sayısı 19, 3-4 milyar lira arası olan il sayısı 12, 5-10 milyar lira arası olan il sayısı 5 ve 10 milyar lira üzeri olan il sayısı da 4 olarak kayıtlara geçti.
Aralık 2019 ve Eylül 2020 itibarıyla illerin konut kredi bakiyeleri ve 9 aylık yüzde değişimleri ve farkları (Bin TL) şöyle:
İl
Aralık 2019 Konut kredisi
Eylül 2020 Konut kredisi
Yüzde Değişim
9 aylık fark
İstanbul
58.317.397
79.653.220
36,6
21.335.823
Ankara
23.335.802
33.581.376
43,9
10.245.574
İzmir
15.319.324
21.632.232
41,2
6.312.908
Bursa
7.623.077
10.723.184
40,7
3.100.107
Antalya
6.702.576
8.824.876
31,7
2.122.300
Kocaeli
5.338.552
7.619.566
42,7
2.281.014
Adana
4.985.940
6.611.744
32,6
1.625.804
Mersin
4.364.789
6.046.997
38,5
1.682.208
Gaziantep
3.607.072
5.154.124
42,9
1.547.052
Manisa
3.564.743
4.725.010
32,5
1.160.267
Tekirdağ
3.424.611
4.665.424
36,2
1.240.813
Konya
3.135.550
4.545.723
45,0
1.410.173
Kayseri
2.846.325
4.137.830
45,4
1.291.505
Aydın
2.772.570
3.815.521
37,6
1.042.951
Eskişehir
2.654.443
3.659.710
37,9
1.005.267
Balıkesir
2.559.905
3.629.184
41,8
1.069.279
Denizli
2.601.719
3.542.523
36,2
940.804
Muğla
2.590.493
3.530.969
36,3
940.476
Hatay
2.303.115
3.198.382
38,9
895.267
Samsun
2.244.783
3.191.777
42,2
946.994
Diyarbakır
2.291.566
3.119.841
36,1
828.275
Sakarya
1.678.508
2.282.805
36,0
604.297
Şanlıurfa
1.378.898
1.947.733
41,3
568.835
Kahramanmaraş
1.438.141
1.906.951
32,6
468.810
Malatya
1.170.974
1.737.004
48,3
566.030
Ordu
1.169.532
1.714.043
46,6
544.511
Çanakkale
1.213.560
1.684.683
38,8
471.123
Trabzon
1.061.182
1.599.616
50,7
538.434
Sivas
1.067.326
1.535.708
43,9
468.382
Zonguldak
1.050.066
1.493.169
42,2
443.103
Afyonkarahisar
1.026.801
1.481.435
44,3
454.634
Erzurum
980.275
1.390.107
41,8
409.832
Çorum
984.664
1.361.821
38,3
377.157
Tokat
924.013
1.235.610
33,7
311.597
Edirne
837.812
1.230.560
46,9
392.748
Kırklareli
838.298
1.209.304
44,3
371.006
Elazığ
753.013
1.201.022
59,5
448.009
Kütahya
856.578
1.143.973
33,6
287.395
Van
696.608
1.080.200
55,1
383.592
Giresun
721.539
1.061.383
47,1
339.844
Isparta
666.768
973.456
46,0
306.688
Kastamonu
668.985
926.332
38,5
257.347
Bolu
696.200
917.780
31,8
221.580
Adıyaman
631.446
872.456
38,2
241.010
Amasya
656.212
866.417
32,0
210.205
Yalova
594.103
863.394
45,3
269.291
Uşak
617.862
856.153
38,6
238.291
Osmaniye
630.229
851.855
35,2
221.626
Aksaray
534.956
849.135
58,7
314.179
Kırıkkale
627.738
841.138
34,0
213.400
Yozgat
562.371
802.804
42,8
240.433
Düzce
567.328
789.961
39,2
222.633
Mardin
525.584
781.480
48,7
255.896
Niğde
537.921
778.991
44,8
241.070
Rize
520.333
756.694
45,4
236.361
Bilecik
525.016
697.159
32,8
172.143
Karabük
487.862
694.215
42,3
206.353
Karaman
475.793
683.937
43,7
208.144
Kırşehir
435.584
600.558
37,9
164.974
Nevşehir
414.148
594.632
43,6
180.484
Burdur
405.224
574.610
41,8
169.386
Batman
373.583
548.655
46,9
175.072
Sinop
384.751
539.116
40,1
154.365
Artvin
369.956
499.055
34,9
129.099
Çankırı
400.757
495.102
23,5
94.345
Erzincan
328.184
483.750
47,4
155.566
Bartın
358.002
454.683
27,0
96.681
Kars
332.440
438.293
31,8
105.853
Bitlis
275.576
395.565
43,5
119.989
Ağrı
253.645
364.874
43,9
111.229
Şırnak
228.024
329.573
44,5
101.549
Siirt
224.182
317.405
41,6
93.223
Iğdır
186.432
289.587
55,3
103.155
Hakkari
226.942
280.998
23,8
54.056
Kilis
163.417
261.456
60,0
98.039
Bingöl
164.121
237.930
45,0
73.809
Tunceli
187.075
234.201
25,2
47.126
Muş
145.675
228.233
56,7
82.558
Gümüşhane
143.673
212.643
48,0
68.970
Ardahan
113.746
147.477
29,7
33.731
Bayburt
70.843
104.490
47,5
33.647
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!