Konut fiyatlarında rekor yükseliş

Böylece konut fiyatlarındaki yıllık artışta yeni tarihi zirve görülmüş oldu. Önceki rekor yüzde 145.5'lik artışla mayıs ayında kaydedilmişti. Haziranda aylık artış yüzde 9, yıllık reel yıllık artış ise yüzde 47 olarak açıklandı.

GÜNEY BÖLGELERİ ZİRVEDE

Haziran ayında konut fiyatlarındaki en yüksek yıllık artış yüzde 200.2 ile Antalya-Burdur-Isparta bölgesinde tespit edildi. Burayı yüzde 184.9 ile İstanbul ve yüzde 178.7'lik artışla Adana-Mersin bölgesi takip etti.

Yıllık fiyat artışının en düşük olduğu yer ise yüzde 95.3 ile Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli bölgesi oldu. Bu bölgeyi yüzde 101.4 ile Ardahan-Ağrı-Kars-Iğdır bölgesi ve yüzde 106.5'lik artışla Erzurum-Erzincan-Bayburt bölgesi takip etti.