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A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu ekonomi yazarı Abdurrahman Yıldırım oluyor. Yıldırım programda Borsa İstanbul'un son dönemdeki yükselişinin nedenlerini dile getirirken yükselişe neden olan şartların sürüp sürmediğini yorumluyor. Global piyasalardaki çalkantının Borsa İstanbul üzerindeki etkisini değerlendiren Yıldırım, bunun endeksi ne zaman nasıl etkileyeceğine dair tahminlerini paylaşıyor. Borsada Yatırım programında Yıldırım ayrıca borsaya karşı başta önceki yıllardaki kayıplar olmak üzere çeşitli nedenlerle vatandaşta oluşan olumsuz algının kırılıp kırılmadığına dair görüşlerini paylaşıyor.

BORSA NEDEN AYAK UYDURMADI?

Rekor negatif faiz nedeniyle konut fiyatlarındaki ultra artışın nedenleri ve bu artışa rağmen arsa arazi ve gayrimenkul sahibi şirketlerin hisselerinin buna neden uyum sağlamadığının irdelendiği programda ayrıca Türk halkının temel yatırım aracı olan altın da masaya yatırılıyor.

DÜNYA EKONOMİSİ NEREYE GİDİYOR?

Enflasyon ve ekonomide yaşanan zorluklara rağmen borsa şirketlerinin bilançolarının çok iyi olmasının bir ikilem yaratıp yaratmadığının tartışıldığı programda ayrıca pandeminin ardından enflasyon ile boğuşan dünya ekonomisinin nereye gittiği de ele alınıyor.