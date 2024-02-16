Konut dolara yetişemiyor!

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TCMB'nin 2023 Aralık ayıyla ilgili konut fiyat endeksi verileri açıklandı.

İstanbul'da konut fiyatları metrekare bazında ortalama 1523.4 dolara geriledi. (Yüzde 2,08) Türkiye ortalamasında ise metrekare başına ortalama fiyat 1048.6 dolara düştü. (Yüzde 0,86)

Böylece hem Türkiye genelinde hem İstanbul'da 3 ay üst üste dolar bazında fiyat düşüşü yaşandı.

2023 Mayıs'ta 1822 dolarla tarihi zirvesini gören İstanbul, temmuz ayında ise doların sert yükselişinin ardından 1493 dolara kadar gerilemişti. Türkiye ortalamasında ise zirve yine mayıs ayında 1194 dolar ile gerçekleşmişti.

Tarih Dolar kuru Konut kredisi faizi Dolar bazında İstanbul ortalaması Dolar bazında Türkiye ortalaması 2023-01 18.79 21.65 1538.81 994.22 2023-02 18.86 21.01 1685.56 1085.76 2023-03 19.00 17.61 1773.49 1144.94 2023-04 19.34 18.59 1815.06 1180.71 2023-05 19.72 18.56 1822.11 1194.51 2023-06 23.11 21.29 1608.88 1064.40 2023-07 26.47 32.24 1493.67 1001.54 2023-08 27.00 36.22 1545.53 1030.24 2023-09 26.99 40.25 1616.72 1078.48 2023-10 27.85 41.53 1590.09 1077.17 2023-11 28.64 42.15 1555.92 1057.73 2023-12 29.07 42.09 1523.41 1048.58 Metrekare başına fiyat | Kaynak: TCMB