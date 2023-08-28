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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da son dakika kaza: Araç kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü! - Güncel haberler

        Otomobil, elektrikli bisiklet ile park halindeki iki otomobile çarpıp su kanalına düştü: 3 ölü

        Manisa'da kontrolden çıkan bir araç park halindeki 2 otomobile ardından da elektrikli bisiklete çarpıp sulama kanalına düştü. Feci kazada 3 kişi can verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 10:02 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:27
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        Kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü!
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrikli bisiklete, ardından da park halindeki iki otomobile çarpıp su kanalına düştüğü kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 23.15 sıralarında Akhisar Devlet Karayolundaki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi.

        Burak Korkmaz (21) yönetimindeki otomobil, Akhisar yönünden Balıkesir istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Süleyman Koçer (43) yönetimindeki elektrikli bisiklete, daha sonra da park halindeki 2 otomobile çarptı.

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        Çarpmanın şiddetiyle Korkmaz'ın kullandığı otomobil takla atarak su kanalına düştü. Kazada, Korkmaz'ın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Süleyman Koçer ve arkasındaki Özbekistan uyruklu Naıma Uramova (38) yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan sürücü Burak Korkmaz ve yola savrulan Süleyman Koçer ile Naıma Uramova'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #son dakika
        #Manisa
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