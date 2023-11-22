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        Haberler Gündem Kontrolden çıkan otomobil kuruyemiş dükkanına daldı: 1 ölü

        Kontrolden çıkan otomobil kuruyemiş dükkanına daldı: 1 ölü

        Adana'da kontrol çıkan otomobil kuruyemiş dükkanına girdi, kazada işyeri sahibi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 23:20 Güncelleme: 22.11.2023 - 23:20
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        Kontrolden çıkan araç dükkana daldı
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        Kaza, Kozan Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Turgay A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kuruyemiş dükkanına girdi. İçeride bulunan iş yeri sahibi Emir Çopur (46) aracın altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Çopur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Çopur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Turgay A. polis tarafından gözaltına alındı.

        Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olaydan saniyeler önce iş yerinin önünden geçen 2 kişinin kazadan kıl payı kurtulduğu görüldü.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Emir Çopur
        #adana
        #haberler
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