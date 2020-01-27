Konserden depremzedelere yardım

Zülfü Livaneli ile Rengim Gökmen'in 'Sevdalım Hayat' adlı konserinde, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için seferber olundu. Kerki Solfej'in sosyal medya hesaplarından konserden birkaç saat önce duyurduğu yardım çağrısına konseri dinlemeye gelen konuklar da kayıtsız kalmadı. Elazığ ve Malatya için toplanan yardımlar gecenin sonunda Kadıköy Belediyesi'ne teslim edildi.

Zülfü Livaneli ile Rengim Gökmen başta olmak üzere Volkswagen Arena'ya gelen hemen herkes Elazığ ve Malatya için yardımda bulundu. Yardımsever dinleyiciler mont, atkı, bere, eldiven, bot, battaniye ve bebek bezi ağırlıkta olmak üzere depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağladı.

Zülfü Livaneli ve Rengim Gökmen, konsere Elazığ ve Malatya'da yaşanan acı kayıplarımızı anarak, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini dile getirerek ve hayatını yitirenler anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Zülfü Livaneli, "Rengim Hoca da söyledi. Hepimizin yüreği kanıyor ancak burada bu gece hep beraber böyle güzel bir şeye vesile olmak, kamyonları aşan desteklerinizi görmek çok güzel. Böyledir bizim sevdamız" diyerek teşekkür etti.