Komşular birbirine girdi! Polis caddeyi kapattı
Erzurum'da komşular arasında başlayan kavgada taşlar, sopalar konuştu. Polis caddeyi trafiğe kapatarak olaya müdahale etti. 7 kişi gözaltına alındı
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Erzurum’da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 şüpheli gözaltına alındı.
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Yakutiye ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi’nde iki grup arasında öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.
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Kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşen olayda bir kişi yaraladı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri ve TOMA sevk edildi.
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Polis ekipleri caddeyi trafiği kapatıp kavgaya karışanlara müdahale etti.
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Ekipler olaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.
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İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
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