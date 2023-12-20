Komşular arasında silahlı kavga! 4 kişi tutuklandı

REKLAM advertisement1

Yakuplu Mahallesi'nde dün komşu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada ayağından vurulan M.K, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin yaptığı çalışmada, K.A'nın eşi ile M.K. ve İ.A'nın olaydan bir gün önce tartıştığı tespit edildi.

Kavgaya karıştıkları belirlenen K.A, A.A, A.G, A.A, ve İ.A. gözaltına alınırken, 4 ruhsatsız ve 1 havalı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden A.G, A.A, K.A. ve A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.