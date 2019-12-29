29 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Polis Akademisi'nde yapılan açıklamada "2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 1800 erkek, 200 kadın olmak üzere toplam 2000 Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alımı Sınav sonuçları açıklanmıştır. Açıklanan sonuçlara göre Asıl olarak kazanan adayların 30/12/2019 Pazartesi günü 09:00 – 20:00 saatleri arası intibak eğitimi için Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı yerleşkesinde aşağıda belirtilen sıralamalar dikkate alınarak yerleşkede evrak ve eşyalarıyla birlikte hazır bulunması gerekmektedir. Yedek olarak kazanan adaylar için web sitemizden ayrıca duyuru yapılacak olup, duyurulara duyarlı olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
KOMİSER YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI SORGULA
Komiser yardımcılığı sınavını asıl olarak kazanan öğrenci adayları polis akademisi başkanlığı gölbaşı yerleşkesinde hazır bulunacaktır. (Adres: Eymir Mahallesi 49. Sokak Gölbaşi /Ankara)
PAEM İNTİBAK EĞİTİMİNE GELİRKEN GETİRİLMESİ GEREKENLER
1. 5 Adet Biyometrik Fotoğraf (sakalsız ve bıyıksız son iki ay içerisinde çekilmiş)
2. 2 Adet Lise Diploma Fotokopisi
3. 2 Adet düz lacivert renk kumaş pantolon
4. 2 Adet Mavi Gömlek
5. Düz desensiz tek renk lacivert kravat
6. Siyah Ayakkabı (eğitim esnasında kullanılacağı için esnek ve rahat olmasına dikkat edilmesi)
7. Siyah Mont (Hava Koşulları Dikkate Alınarak)
8. Eşofman Takımı ile Spor Ayakkabısı (Siyah veya Lacivert Tek Renk)
9. Terlik (Mavi veya Siyah Tek Renk)
10. Yeteri kadar Siyah Çorap
11. Pijama Takımı, şampuan, banyo ve el sabunu,banyo ve el havlusu ile tıraş malzemeleri
12. Kış mevsimi olması dolayısıyla alt-üst siyah termal içlik
EĞİTİM MERKEZİMİZDE KULLANILMASI YASAK OLAN, GETİRİLMEMESİ GEREKEN VE EMANETE ALINMAYACAK OLAN MALZEMELER
1. Ses, görüntü ve depolama özelliği olan akıllı cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, harici hard disk, powerbank, kamera vb. elektronik cihazlar (ses ve görüntü kaydetmeyen telefon, şarj aleti hariç)
2. Her türlü oyun aleti, aracı ve malzemesi
3. Her türlü yiyecek ve içecek malzemesi
4. Doktor raporu ve reçetesi bulunmayan her türlü bitkisel ve tıbbi ilaçlar, her türlü tıbbi malzeme
5. Her türlü kesici ve delici aletler (ustura, açık jilet vb.)
6. Her türlü takı ve aksesuarlar (düz alyans ve saat hariç)
7. Her türlü siyasi veya ideolojik yayın ve malzemeler
E- Devlet üzerinden istenilen belgelerin çıktıları kabul edilecektir.
Not: İntibak Eğitiminde ve Sağlık Kurulu Raporu İşlemlerinde Lacivert Pantolon, mavi gömlek, kravat ve siyah ayakkabı giyilecektir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!