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        Haberler Sağlık Kombine nakil yapılan depremzede: Yeniden doğmuş gibiyim

        Kombine nakil yapılan depremzede: Yeniden doğmuş gibiyim

        Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'dan ailesi ile Antalya'ya gelen Yusuf Taş'a (22), aynı anda böbrek ve karaciğer nakli yapıldı. Kombine nakil sonrası sağlığına kavuşan Taş, "Ablam karaciğerini, annem böbreğini verdi. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 10:42 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:42
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        Anneden böbrek, abladan karaciğer! "Yeniden doğmuş gibiyim"
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Yusuf Taş, 16 yaşında böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmeye başladı. 17 yaşında ilk ameliyatını olan Taş, 20 yaşına kadar birçok kez böbrek taşı ameliyatı geçirdi. Böbrekleri geçen yıl iflas eden Taş, 1 yıl diyaliz tedavisi gördü. Kadavradan nakil sırasına giren Taş'ın bu süreçte karaciğeri de iflas etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya'daki evleri yıkılan Yusuf Taş, ailesi ile Antalya'ya geldi. Durumu gün geçtikçe kötüye giden Taş için anne ve ablası bağış başvurusunda bulundu. Tetkiklerin ardından Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığında, Taş'a annesi Naime Taş'tan (57) böbrek, ablası Bahar Taş'tan (25) karaciğer dokusu nakli yapıldı. Kombine nakil sonrası sağlığına kavuşan Taş, yeni hayatına başladı.

        "TAM YERİNE GELMİŞİZ"

        Yusuf Taş, taburcu olmadan önce yaşadıklarını anlattı. 20 yaşına kadar böbrek taşı ameliyatları geçirdiğini aktaran Taş, "21 yaşında askerden geldikten sonra böbreklerim iflas etti. 1 yıl diyalize girdim. Diyaliz süreci çok zorlu geçti. Depremden sonra Antalya'ya geldik. Burada Akdeniz Üniversitesi'ni tavsiye ettiler. Tam yerine gelmişiz. Annem ve ablam bana bağış yaptı. Ablam karaciğerini, annem böbreğini verdi. Şu an kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Anneme, ablama ve emeği geçen doktorlara çok teşekkür ederim. İnşallah daha iyi olacağım. İlk önce işime kavuşmak, hayatımı düzene sokmak, sonra evlenmek istiyorum" dedi.

        "BENİM GİBİ ŞANSLI OLMAYANLAR DA VAR"

        ​Birçok kişinin nakil sırasında beklediğini hatırlatan Taş, bağış çağrısında bulundu. Taş, "Kadavraya başvuru yaptım. 1 yıl bekledik ama çıkmadı. Sonra ailem bağışta bulunmak istedi. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Annem ve ablam bana bağış yaptı. Ama benim gibi şanslı olmayanlar da var. Kadavra için sıra bekleyenler var. Ölen kişiler için bağış yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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