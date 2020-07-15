Kombiler, hayatımızın ön önemli parçalarından biridir. Kışın hatta yazında hayat kurtarıcıdır. Isıyı veya sıcak suyu peteklerin içerisine göndererek hayatımızda birçok kolaylık sağlarlar. Bazı zamanlar ise kombi basıncında düşme veya yükselme meydana gelebilir. Bunların ise birçok sebebi olabilmektedir. Şimdi sizlere kombi basıncı/ barı neden yükselir? Kombi basıncı barı neden düşer konuları hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. O halde gelin beraber bu konulara göz gezdirelim.
Kombi basıncı neden yükselir?
Kombi basıncının yükselmesi pek olağan bir durum değildir. Fakat bazen meydana gelebilir. Peki, kombi basıncı neden yükselir. Buda bir arızanın göstergesidir. Vananın iyi sıkılmamış olması kombide su basıncının yükselmesine sebep olabilir. Bu sebeple bir tamirciye gösterilse iyi olacaktır.
Kombi basıncı neden düşer?
Kombi basıncında düşüş meydana geliyor ise bu kombide bir arıza meydana geldiğinin bir göstergesidir. Eğer bu su basıncı 3-4 ayda bir düşme meydana geliyorsa bu gayet normaldir. Fakat sık sık meydana geliyor ise bu normal değildir ve bir arıza olduğunun göstergesidir. Kombi basıncı düşüyor ise eşanjör de sorun olabilmektedir. Tesisat sistemlerinde problem veya sızma meydana gelmiş olabilir. Bu yazımızda kombi basıncı neden düşer konusu hakkında sizlere bilgiler aktardık. Şimdi ise su basıncı düşerse ne yapılır konusundan bahsedeceğiz
Kombi su basıncı düşerse veya yükselirse ne yapılır?
Kombide su basıncı düşmesi veya yükselmesi meydana gelebilir. Peki, kombide su basıncı düşerse veya yükselirsene yapılır? Eğer öyle bir durumla karşılaşırsanız kaçak olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Bu sebeple ilk olarak kaçağın bulunması gerekmektedir. Bu da termal kamera ile bakılmalıdır. Bu sebeple termal kamera bulunan yerden yardım istemeli ve kaçağın bulunmasını sağlamalısınız.
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