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        Kolombiya nerede, hangi kıtada yer alır? Kolombiya başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        Salsanın anavatanı Kolombiya, dansın ve müziğin merkezi olarak kabul edilen bir ülkedir. Farklı etnik kültürleri bünyesinde barındıran Kolombiya, mutlaka görülmesi ve gezilmesi gereken ülkelerin başını çekmektedir. Kolombiya nerede, hangi kıtada yer alır? Kolombiya başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 11:22
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        Kolombiya nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Kolombiya, tıpkı Brezilya gibi karnavallarla adından söz ettirir. Brezilya’dan sonra dünyanın en büyük karnavalına Kolombiya ev sahipliği yapmaktadır. Ülke; Tropikal iklimin etkisinde kalan sıcakkanlı ve neşeli insanlardan oluşmaktadır. Kolombiya nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

        Kolombiya Nerede?

        Kolombiya, bir Güney Amerika ülkesidir. Güney Amerika’nın kuzeybatı bölümünde yer almaktadır. Panama, Karayip Denizi, Venezuela, Brezilya, Ekvador, Peru ve Büyük Okyanus ile çevrilidir. Yüzölçümü bakımından Güney Amerika’nın en büyük ülkesidir.

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        Kolombiya Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

        Kolombiya, Güney Amerika kıtasında yer almaktadır. Güney Amerika kıtasında bulunmasına karşılık Kuzey Amerika’da da adaları bulunmaktadır.

        Kolombiya Başkenti

        Kolombiya’nın başkenti en merak edilen konuların başında gelmektedir. Kolombiya’nın başkentinin ismi Bogota’dır. Ülkenin en büyük ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bu şehir, rakımdan dolayı dünyanın en yüksek üçüncü şehridir. Bogota’nın 2023 itibariyle nüfusu 11,507,960’dır.

        Kolombiya Bayrağının Anlamı

        Kolombiya bayrağı sarı, mavi ve kırmızı olmak üzere üç yatay şeritten oluşur. Sarı renk altını, egemenliği ve tarımı temsil ederken mavi renk Kolombiya kıyılarındaki nehir ve denizleri temsil etmektedir. Kırmızı renk ise halkın bağımsızlık mücadelesinde döktüğü kanları ve azmi sembolize eder. Bayrak ilk olarak Venezuela için tasarlanmış olsa da Kolombiya’nın resmi bayrağı belirlenmiştir.

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        Kolombiya Nüfusu

        2023 itibariyle Kolombiya’nın nüfusu 52.215.503’tür. Nüfus yoğunluğu başkent Bogota’da toplanmıştır. Dünyanın en kalabalık 27. ülkesi olan Kolombiya’nın nüfusu Mestizo, Afro Kolombiyalı ve Amerikalı-Hintli gibi farklı etnik kimliklerden oluşmaktadır.

        Kolombiya Para Birimi

        Kolombiya’nın para birimi Kolombiya pesosudur. 1 Kolombiya pesosu 0,0063 Türk lirasına eşittir. Kolombiya’nın ekonomisi her geçen gün yükselmektedir.

        Kolombiya Türkiye Saat Farkı

        Kolombiya ve Türkiye arasında 8 saatlik bir saat farkı vardır. Türkiye, Kolombiya’dan 8 saat ileridedir. Kolombiya’da saatler 02.00 iken Türkiye’de saatler 10.00’u göstermektedir.

        Kolombiya Şehirleri

        Coğrafi yapı nedeniyle Kolombiya 6 bölgeye ayrılmıştır. Kolombiya şehir listesi uzun bir ülkedir. Ancak bu şehirlerden birkaçı ön plana çıkmaktadır; hem nüfus olarak hem de büyüklük olarak. Ülkenin en büyük iki şehri başkent Bogota ve Medellin’dir. Cartagena, San Andres, Santa Marta diğer önemli şehirleridir.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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