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Doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla Kuzey Işıkları’nın anavatanından biri olan ülke, 1931 yılında bağımsızlığına kavuşmuştur. Doğanın ince işçilikleriyle bezenmiş beşeri yapılarının güzelliğine şahit olma fırsatını yakalayabileceğimiz Kanada, mutlaka görülmesi gereken ülkelerden biridir. Kanada nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Kanada Nerede?

Kuzey Amerika’da yer alan Kanada’nın üç tarafı Pasifik, Atlas ve Arktik Okyanuslarıyla çevrilidir. Alaska ve Amerika Birleşik Devletleriyle komşudur.

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Kanada Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

Kanada, Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır. Dünyanın en büyük ikinci ülkesi olan Kanada, büyük olmasına karşılık az nüfus yoğunluğuna sahiptir. Dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip olan ülke, yüz ölçümü olarak Kuzey Amerika kıtasının en büyük ülkesidir.

Kanada Başkenti

Kanada’nın başkenti Ottawa şehridir. Kanada’nın en büyük dördüncü şehri olan başkent; turizm, ticaret ve sanayi alanında oldukça gelişmiştir. Şehirde bulunan doğal parkları ve müzeleri her yıl milyonlarca kişi ziyaret etmektedir.

Kanada Bayrağının Anlamı

Kanada bayrağının renkleri kırmızı ve beyazdır. İki dikey kırmızı şeridin ortasında beyaz bir dikey şerit yer alır. Bu beyaz zeminin üzerinde ise ülkenin milli sembolü olan akçaağaç yaprağı bulunmaktadır. Beyaz renk ülkede yıl boyunca görülen karı temsil eder. Akçaağaç sembolü ise Kanada’nın ulusal ağacı olarak bayrakta yer almaktadır.

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Kanada Nüfusu

Yüz ölçümü olarak oldukça geniş bir alana sahip olan ülkenin nüfusu, sahip olduğu kara parçasının büyüklüğüne ters orantılıdır. Nüfus büyüklüğe nazaran oldukça azdır. Kanada’nın 2023 itibariyle nüfusu 38 milyon 763 bin kişiden oluşmaktadır. Nüfusun bu denli düşük seyretmesinin temel sebebi doğum oranlarının düşük olmasıdır. Ayrıca vize alımının kolay olmaması da nüfusun az olmasında etkendir.

Kanada Para Birimi

Kanada’nın resmi para birimi Kanada dolarıdır. (CAD) 1 Kanada doları 19,67 Türk lirasına tekabül etmektedir.

Kanada Türkiye Saat Farkı

Kanada ile Türkiye arasında 7 saatlik bir fark bulunmaktadır. Türkiye, Kanada’dan 7 saat ileridedir. Türkiye’de saat 20.00 iken Kanada’da saat 13.00’tür.

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Kanada Şehirleri

Kanada 10 eyalet ile 3 bölgeye ayrılmıştır. Yönetim biçimleri açısından eyaletler ve bölgeler farklılık göstermektedir. Bu 10 eyalet sırasıyla; Alberta, Britanya Kolumbiyası, Manitoba, Newfoundland ve Labrador, Nova Scotia, Edward Adası, Ontario, Quebec, Yeni Brunswick ve Saskatchewan’dır. Kanada’nın önemli şehirleri ise şunlardır: Toronto, Montreal, Ottawa, Vancouver ve Quebec.

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