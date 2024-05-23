Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Ramallah'ta büyükelçilik açılması talimatı verdi

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Ramallah'ta büyükelçilik açılması talimatı verdi

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, daha önce ilan ettiği üzere Ramallah'ta ülkesinin büyükelçiliğinin açılması için talimat verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:23 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kolombiya'dan Filistin'e büyükelçilik
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dışişleri Bakanı Gilberto Murillo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ramallah'ta Kolombiya Büyükelçiliğinin açılması için sürecin başlatıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Petro, Ramallah'ta Kolombiya büyükelçiliğinin kurulması için talimatını verdi, bir sonraki adımımız bu yönde olacaktır." ifadesini kullandı.

        İki devletli çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) ve Oslo anlaşmalarını hatırlatan Murillo, "Giderek daha fazla ülkenin Filistin'i tanıyacağından eminiz ve bu İsrail ya da Yahudilere karşı alınmış bir karar değildir. Filistin'in tam bir devlet olarak tanınması gerekiyor." dedi.

        Murillo, Filistin'de Kolombiya'nın Ramallah Büyükelçiliğinin ne zaman açılacağı hususunda net tarih vermedi.

        Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, görev süresinin dolmasına 4 gün kala Filistin'i 3 Ağustos 2018'de devlet olarak tanımıştı.

        Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in ve Filistin'in Bogota büyükelçilikleriyle görüşmesinin ardından 20 Ekim 2023'te Ramallah'ta büyükelçilik açacağını bildirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kolombiya
        #Filistin
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!
        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Ayıp II
        Ayıp II
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        Habertürk Anasayfa