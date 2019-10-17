Kolestrole iyi gelen yiyecekler

17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kolestrole beslenme düzeni ve düzenli egzersiz yapan, et türü gıdaları daha az tüketen kişilerde genel olarak normaldir. Bunun dışında kalan kişilerde kolesterol oranı genellikle yüksek çıkar. Bunun nedeni kandaki yağ oranını dengeleyen besinler almamak, egzersiz yapmamak ve aşırı yağlı gıdalar tüketmek olarak sıralayabiliriz.
Kötü Kolestrolü düşürüp, iyi kolesterolü yükseltmek kalp ve damar sağlığını korumak için hayati önem taşır.
Kolestrol dengesinde en önemli besin omega 3 yağ asididir. Bu asidin en yüksek olduğu besin balık, lifli tahıl, koyu yeşil yapraklı sebzelerdir. Tabi kolestrol tedavisi için kullanılan bir ilaç varsa, beslenme programı doktor tarafından belirlenmelidir.
Kolestrolü düşüren besinler
Balık; Omega 3 yağ asidi en yüksek besin kaynağıdır. İçerdiği omega 3 yağ asidi sayesinde, kan basıncını düşürür, iyi kolesterolü yükseltir. Kanı incelterek de kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur.
Yulaf; İçerdiği omega 3 ve lifler kötü kolestrolü düşürür. Kahvaltıda gevrek olarak tüketebileceğiniz gibi, elma, armut ve erik gibi meyvelerden de gerekli lif alabilirsiniz.
Fındık; Kalp sağlığı için önemli bir yere sahip fındık, içindeki E vitamini , tekli doymamış yağlar ve lif sayesinde kolestrolü düşürmeye yardımcıdır.
Zeytinyağı; Kalori oranı yüksek olan bu yağ, güçlü bir antioksidandır. Aynı zamanda diğer yağlara göre daha az işlem gördüğü için kolestrol düşürmede etkilidir. Fazla tüketilmemesi gereken bir besin olduğu için, günde 2 kaşıktan fazlası zararlıdır.
Zeytinyağını günde 2 yemek kaşığından fazla tüketmemelidir.
Kolestrolü düşürmede diğer etkili yöntem günde 30 dakika yapılacak egzersiz ve tütün, alkol gibi zararlıların tüketilmemesidir. Özellikle sigara kalp ve damar sağlını önemli ölçüde tehdit eden bir alışkanlıktır. Kolestrolü düşürmek için uzak durmak, spor yapmak ve sağlıklı beslenmek çoğu zaman yeterli olabilmektedir.
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