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Ortak çalışma alanı (co-working space) sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren Kolektif House, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında yeni lokasyonlar açacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Aralık ayında Çağlayan'da Mint Metro ve Ataşehir'de My Office lokasyonlarının kapısını aralamaya hazırlanan Kolektif House, yeni lokasyonlarında şirketlere ve bireylere çalışma ortamı sunmayı hedefliyor.

Yeni lokasyonlar hakkında bilgi veren Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur, küresel salgının iş hayatının dinamiklerini tepeden tırnağa değiştirdiğini belirtti.

Esnek çalışmanın, çalışma kültürünün bir parçası haline geldiğini söyleyen Onur, "Esnek ofis çözümleri geleneksel bir ofise kıyasla ortalama yüzde 20 ila 40 arasında tasarruf imkânı sunarken hem bireylere hem de şirketlere çalışacakları alanı belirlemede özgürlük sağlıyor. Hem fikir alışverişi hem de yeni iş ortaklıkları açısından kullanıcılarına geniş bir networking ağı sunan esnek çalışma alanları verimliliği ve motivasyonu büyük ölçüde artırıyor, yaratıcı düşünme gücünü tetikliyor. Mint Metro ve My Office'te de farklı ihtiyaçlara yönelik yenil nesil çalışma alanlarını bir arada topladık" dedi.