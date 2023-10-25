Kolda ve bacakta ani güç kaybı inme nedeni olabilir

REKLAM advertisement1

İnmenin, beyni besleyen damarlarda sağlıklı kan akışının kesilmesi nedeniyle, nörolojik fonksiyon kayıplarıyla sonuçlanan klinik bir durum olduğu ifade edildi.

Bu süreçte beyne yeterli oksijen ve gerekli besin maddeleri gitmemesi durumunda beyin hücrelerinde ölümün başlayacağına işaret edilen açıklamada, inmenin tüm dünyada kalp hastalıkları ve kanserden sonra en sık karşılaşılan ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer almasına karşın erken müdahalenin önemine dikkat çekildi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Can Çubuk, halk arasında felç olarak da adlandırılan inmenin, beynin kan akımını sağlayan damarlardan birinin ani tıkanması ya da akımının azalması sonucunda olabileceği gibi bu damarların yırtılması sonucunda da oluşabildiğine işaret etti.

İnme geçiren hastaların, yatağa bağımlı olma, konuşma ve yürüme güçlükleri, bilişsel işlevlerini yerine getirememe riski ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Çubuk, şunları kaydetti: "Kolda ve bacakta ani gelişen güç kaybı ve hissizlik, yüzde kayma ve konuşma bozukluğu, bilinç bulanıklığı, peltek konuşma, anlama ve algılamada güçlük, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, yürüme güçlüğü, denge ve koordinasyon kaybı, tek veya iki taraflı görme kaybı, çift görme, şiddetli ve ani başlangıçlı baş ağrısı, yutma bozukluğu, ses kısıklığı ve hafıza kaybı inme belirtileri arasındadır. Bu belirtilerden yalnızca biri veya birkaçı aniden ortaya çıkabilir."

"İLK 4.5 SAAT İLAÇ TEDAVİSİ UYGULANABİLİR"

İnmede ilk 4,5 saat içinde ilaç tedavisi uygulanabildiğini kaydeden Çubuk, ilk 6 saate kadar anjiyo ile damar tıkanıklığının giderilmesinin de mümkün olabildiğini bildirdi.

Damar tıkanıklığına bağlı gelişen inmelerde anjiyo ile tedavinin de birçok klinik araştırmayla faydasının kanıtlandığını ve tüm dünyada uygulandığını belirten Çubuk, "Bu tedavide, anjiyo yaparak tıkalı olan beyin damarına ulaşılması ve pıhtının çıkarılması amaçlanır. Pıhtıyı çıkarmaya yönelik farklı teknikler kullanılabilir. Anjiyo ile inme tedavisi de ne kadar erken yapılabilirse o kadar başarılı olur" bilgisini verdi.